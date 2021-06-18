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Simon Reynolds: ‘Way of going should reflect type’ *H&H Plus*

Opinion
Simon Reynolds Simon Reynolds

    • Simon Reynolds on the dangers of too much travelling and keeping hunters’ way of going true to type

    AT the past few shows I have attended as both a judge and a competitor, I was pleased to see that class numbers are on the rise. I must admit that after the pandemic I was fearful for a while that showing may have lost its appeal.

    Class numbers have been worryingly low as of late, something which fellow H&H columnist Rebecca Penny picked up on in her last column (3 June).

    It begs the question, where have all the competitors been hiding? Let’s hope the buzz is back and we see this surge continue for the rest of the show season.

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    This exclusive column is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale date Thursday 17 June

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