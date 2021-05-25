{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Stuart Hollings: ‘Take up the challenge or pay the price’ *H&H Plus*

Opinion
Stuart Hollings Stuart Hollings

    • Stuart Hollings encourages riders to up their game in the ring

    ALTHOUGH the 2021 showing calendar has met with disruption – as some county shows will not be taking place and other events have either cancelled or moved to later dates – the fact remains that our beloved sport looks set to be on a steady course to some semblance of normality in the coming months.

    Furthermore, the three premier events – Royal Windsor, Royal International Horse Show (RIHS) and Horse of the Year Show (HOYS) – remain on this season’s itinerary. Hallelujah!

    I’ve only attended three shows as an organiser and judge so far and noticed that a handful of male producers have adopted a heavy metal rock guise during lockdown, and definitely need their manes pulling!

    You can also read this exclusive column in the 27 May issue of Horse & Hound magazine.

    You might also be interested in…