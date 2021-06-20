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Hallmark IX: a special H&H tribute to this legendary cob *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • From being measured out to being hit by a car, six-time HOYS winner Hallmark IX thrived regardless of what was thrown at him. Alex Robinson speak to the connections of this unforgettable show cob

    FOR a showing producer, there are fewer things feared more than the prospect of a show horse at the pinnacle of his career being measured out of class. So when Hallmark IX (Brandy), who died this month, was given a life-height certificate putting him out of the lightweight cob classification by one inch, uncertainty around the double Horse of the Year Show (HOYS) winner’s future mounted.

    But all was not to be lost, as a change of direction – including a new owner, a new producer and a chance to qualify for a new maxi cob final at HOYS – gave the superstar another chance to stand in the spotlight.

    In this sphere, the upstanding liver chestnut gelding rewrote the history books and became the pioneering horse to prove that the maxi had a place in the show ring and that the class was undoubtedly here to stay.

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    This exclusive feature can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date Thursday 17 June 2021

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