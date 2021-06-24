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Uist titled best of the breed at Royal Highland *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • The buzz of the usual Royal Highland format is missed, but the blue sashes and top-class competitors are still evident

    A GELDING and future ridden pony achieved a rare feat as he rose above his rivals to stand overall Highland pony champion.

    Sarah-Jane Forbes and her male champion, six-year-old Kincardine Uist, by Glenbanchor Gillebrighde out of Kincardine Gael, got the nod to stand supreme over Susan Wardrop’s home-bred female champion, the Carlung Jed 10-year-old Querina Of Carlung.

    The decision, however, was not reached without some conflict, as respective male and female section judges Pat Stirling and Bruce Haliburton both pushed for their champions to be crowned overall. In this instance, the day’s umpire, esteemed breeder Willie Allan of the Millfield Stud, was called in from the sidelines to pull the final champion.

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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