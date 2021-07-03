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‘I had to ride for that one’: Super-cob reigns in top class coloured championship *H&H Plus*
Alex Robinson
3 July, 2021 15:39
Read which coloured horses and ponies were in the running for the coveted ridden championship
With several HOYS, RIHS and former Windsor winners forward, the coloured championship came to a nail bitting head in the Copper Horse Arena under judges Will Murray (ride) and Emma Green (conformation) at the
2021 Royal Windsor Horse Show.
There was no denying that Vicky Hesford and Tracey Veale’s magnificent cob Red Rock III (Red) were deserving winners of the title.
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