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‘We were devastated when we lost him’: Emotional moment home-producer reclaims same title she won in 2019 with late horse
Alex Robinson
1 July, 2021 21:24
A hotly contested amateur hunter championship sees the top two from the small and lightweight class come to the fore, but they’re met with stiff competition from the first and second placed heavy and middleweight combinations...
Home-producer Lucy Lockwood couldn’t hold back the tears when her mother Julie Lockwood’s bay gelding Chantilly Bojangles (Michael) scooped the overall amateur hunter championship on the first day of the 2021 Royal Windsor Horse Show.
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