{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

‘The first time I saw her was at Knutsford services’: Producer’s future ridden horse bags in-hand title *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • A star of the future was crowned in-hand coloured champion at Royal Windsor today, and her owner thinks she’s the next big thing...

    A three-year-old filly won her youngstock class en route to the overall coloured in-hand title at Royal Windsor Horse Show today (1 July) giving her owner a first Windsor championship.

    Cheshire-based producer Vicky Smith and her partner Alan Marnie’s young plaited horse Ashlea Perfect Spirit reigned over the reserve choice, Terri Guyett’s SD Prince four-year-old traditional pony Wystone Fancy Pants.

    You may also be interested in…