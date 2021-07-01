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Kelly Ward reigns in worker ranks on Windsor debut with sole class clear *H&H Plus*
Alex Robinson
1 July, 2021 17:44
Find out which three combinations jumped clear in the NAF Five Star Working Hunter classes, and what secured the championship title for the eventual victor...
The country’s best working hunter riders took to the stunning Castle Arena at the
2021 Royal Windsor Horse Show for the ultimate rustic fence showdown to compete for the NAF Five Star Working Hunter Championship.
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Credit: Peter Nixon
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Credit: Peter Nixon
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