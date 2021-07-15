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Who is going to win the Olympic dressage medals in Tokyo?
Polly Bryan
15 July, 2021 15:33
H&H dressage editor Polly Bryan predicts a thrilling Olympic Games full of unpredictability – where Britain’s bright young stars could flourish
ON paper, there’s no reason why Britain can’t reclaim their glorious gold from 2012 at the
Tokyo Olympics. The world-class trio of Carl Hester, Charlotte Dujardin and Lottie Fry have three young horses who are more than capable of living up to the weighty expectations upon them in the Olympic dressage competition. But rookie horses across the board, coupled with a fresh format, challenging climate and the disruption Covid has brought to preparations, means this Games is set to be the most unpredictable yet.
There have already been surprises:
Gio wasn’t the horse most expected to be selected for Charlotte Dujardin’s bid to retain her individual Olympic title. But “Pumpkin” is by no means second-rate. Popular with judges and fans alike, his exceptional talent combined with his adorable attitude – and the fact he has arguably the world’s best rider on his back – means that he could lead the British Olympic dressage team into an extremely competitive position.
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Judy Harvey FBHS is chief British team selector, List One judge and an international trainer and rider.
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