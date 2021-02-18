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‘He has this incredible power’: meet international grand prix dressage horse Everdale *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The impressive black stallion wowed crowds at Olympia in 2019 and is set to be a contender for Britain’s Tokyo Olympic team this summer. Polly Bryan finds out more about him

Need to know

Age: 12
Breeding: Lord Leatherdale x Negro
Studbook: KWPN
Breeder: Piet Kluytmans
Rider: Lottie Fry
Owner: rider and Van Olst Horses
Greatest achievements: grand prix freestyle winner at Compiègne CDI3* 2019; third in World Cup qualifier with 82.62% at Olympia CDI-W 2019; ninth in World Cup qualifier with 78.25% at Amsterdam CDI-W 2020.

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