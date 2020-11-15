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Meet Carl Hester’s team prospect, En Vogue *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Polly Bryan talks to Carl Hester about his latest British team prospect, the talented 11-year-old En Vogue, who is “the most incredible showman” despite being a worrier under saddle

En Vogue fact file

Age: 11
Breeding: Jazz x Contango
Owner: Charlotte Dujardin
Rider: Carl Hester
Breeder: Adriaan Van de Goor
Greatest achievements: reserve national champion at prix st georges and inter I 2017 (ridden by Charlotte Dujardin); grand prix fourth with 76.5% on international debut at Keysoe CDI3* 2020; grand prix special third with 78.42% at Keysoe CDI3* 2020.

Rider Carl Hester on En Vogue

“I’ve always loved Vogue and Charlotte Dujardin very kindly gave me the ride on him. He is just incredible to ride. He is a proper international horse, and one who has so much eagerness to please all the time. It means that you never feel disappointed even if you make a mistake, because it’s all really just a question of fine-tuning.

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