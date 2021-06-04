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Dorothee Schneider: the top dressage rider who has bounced back from injury into Tokyo contention *H&H Plus*

Alice Collins Alice Collins

    • Dorothee Schneider has won team silver and gold at the past two Olympics, and is three-pronged for Tokyo – but competition is hot for a spot on the brilliant German team, says Alice Collins

    WITH more than 400 results on the FEI database, Germany’s Dorothee Schneider is one hard-working lady. Add her national results to that, and she’s ridden a dizzying number of centre lines.

    For someone who competes so much, the past year has been anything but normal for Dorothee. But she – and everyone else – is slowly emerging from the world’s weird Covid year and she has three irons in the fire for the postponed Tokyo Olympics.

    At the time of going to press, Dorothee’s top horse Showtime FRH had just made a stellar return to competition with a plus-82% grand prix special at Munich CDI4*, albeit under unexpected circumstances: Dorothee broke her collarbone in a horror accident when grand prix horse Fohlenhof’s Rock N Rose collapsed and died at a national show in April.

    This feature is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 3 June 2021

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