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Lottie Fry strengthens her Olympic hopes at Compiègne CDIO5* *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Lottie Fry finishes best of the British contingent at Compiègne CDIO5*, with two horses shaping up as serious Olympic prospects...

    Lottie Fry has strengthened her bid for a place on Britain’s Tokyo Olympic dressage team with her performance at Compiègne CDIO5*, France. In 2019, Lottie made her Nations Cup team debut at this show as the rookie of the British team; this year she returned to produce the best results of the British contingent.

    Riding alongside Emile Faurie and Louise Bell on the Nations Cup team, the Netherlands-based Lottie piloted her 2019 European championship team ride Dark Legend to finish fifth in the grand prix and third in the special, both with scores over 75%.

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    This report is also available in H&H magazine, on sale Thursday 3 June, 2021

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