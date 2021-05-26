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Laura Tomlinson: ‘What happened was totally unnecessary’ *H&H Plus*
Laura Tomlinson
26 May, 2021 09:00
Laura Tomlinson on paperwork headaches and a late start to the season
SINCE last writing my column, I have travelled to two international competitions with my up-and-coming grand prix horse Fallatjin. The first was in Belgium at the end of April, the second here in the UK. The latter was, of course, far easier, so thank you to all involved in putting on the
CDI3* at Wellington earlier this month.
For our trip to Belgium, we had decided to offer
Emile Faurie’s horses a lift on the lorry as I only had the one horse travelling. To cut a long story short, my horse arrived in Belgium after over 17 hours of travelling (instead of the intended 11), while Emile’s were left in Calais.
Luckily “Finn” arrived at the show still in very good nick, despite having gone from having travelling buddies to then suddenly being on his own, and dealing with an abnormally long journey – thank you to my very diligent groom.
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You can also read this report in the 27 May issue of Horse & Hound magazine.
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Credit: Kevin Sparrow
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