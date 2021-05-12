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Charlotte Dujardin rides young star to win Wellington grand prix *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Charlotte Dujardin has taken the top two places in the Wellington CDI3* grand prix, sponsored by Horse & Country TV.

    Charlotte claimed the win at Wellington riding the 10-year-old Apache x Tango gelding Gio, who edged out his more experienced stablemate, Mount St John Freestyle, to score 79.13% and secure his spot at the top of the leaderboard. Meanwhile, a costly mistake kept Freestyle in second.

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