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Carl Hester: ‘Will Tokyo still feel like an Olympics?’ *H&H Plus*
Carl Hester
19 May, 2021 09:00
Carl Hester on Wellington CDI3*, team selection and a problem for owners
HUGE congratulations to David Sheerin and the whole team at
Wellington Riding for putting on a superb international show on home soil. Having ridden at the Wellington Premier League a couple of years ago, I was amazed to return and see how the venue has grown. There was great catering, wonderful viewing, a friendly atmosphere and excellent surfaces.
When I compare the arena surfaces at our international shows in this country to many abroad, it strikes me how incredibly lucky we are. A great surface is everything when it comes to maintaining soundness and performance. David and his team really pulled the rabbit out of the hat at short notice, overcoming lots of challenges to get this great show on the road.
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You can also read this exclusive column in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.
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