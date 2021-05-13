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Learning curves and pheasant dodging: Charlotte Dujardin does the double at Wellington *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Charlotte Dujardin scored comfortable wins in both the Wellington Riding grand prix special and freestyle classes, at the inaugural Wellington CDI3* in Hampshire.

    The reigning Olympic champion put a costly spook from yesterday’s grand prix behind her – calling it a “learning curve” – to claim freestyle glory with 88.35% on Mount St John Freestyle. The pair finished clear of the competition by more than 10%.

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