{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Gigolo FRH: A hippo and a Houdini who became an Olympic champion *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Notching up an astounding tally of gold medals, Gigolo helped launch the career of one of the best dressage riders of all time, finds Selene Scarsi

    “THE combination of the 1990s,” is how Harry Boldt, in his iconic volume The Dressage Horse, describes the partnership formed by Isabell Werth and Gigolo. “The ’90s belonged to Gigolo.”

    A list of the liver chestnut’s achievements, however impressive, isn’t enough to explain the full impact the horse had on dressage, a sport that his then-unknown young rider – who would in time become the world’s most successful dressage rider – helped shape.

    Impressive isn’t the word Isabell would have chosen when she first set eyes on the gelding in 1989.

    You can also read this feature in the 27 May issue of Horse & Hound magazine.

    You might also be interested in…