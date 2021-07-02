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‘I broke my leg and I thought that was game over’: top rider defies the odds to achieve success at Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Gemma Redrup
2 July, 2021 16:54
Sam Roberts is a name probably best known in the showing world, with several large championship titles to her name. However, keen-eyed competitors at the NAF Five Star Winter Dressage Championships will have spotted her riding between the white boards earlier this week (30 June).
Sam finished a very creditable eighth on 71.02% in the Baileys Horse Feeds novice freestyle silver championship aboard her incredibly consistent mountain and moorland show pony,
Moelview Prince Consort. But Sam didn’t have the most straightforward of journeys to these championships.
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Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features.
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