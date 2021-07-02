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‘He was completely amazing’: teenagers continue to impress at Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Gemma Redrup
2 July, 2021 13:36
Ruby Hughes, who is just 13 years old, continued her run of great form when taking her second national championship title of the week at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships today (2 July).
This time, her victory came in the hotly contested PDS Saddles elementary freestyle silver championship. She was riding Classic Bee Gee (pictured), the same horse she
won the Spillers medium freestyle silver championship on yesterday afternoon, a 15-year-old owned by Nancy Scott, and scored an impressive 76.92%, which was over 2% clear of second-placed Katie Roberts and Nemo VII.
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Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features
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Credit: Jon Stroud Media
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