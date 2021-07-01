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‘I never thought watching novice 37A could be so exciting’: top dressage rider reflects on Winter Championships *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Top dressage rider Alice Oppenheimer has enjoyed a fruitful week at the NAF Five Star Winter Dressage Championships with a number of wins and placings, including the SpuerFlex Intermediate I freestyle gold with Headmore Bella Ruby earlier today (1 July), and she has been quick to praise organisers and sponsors.

    Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features

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