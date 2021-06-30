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Tales from Hartpury: ‘We wanted to breed something no one had seen before’ *H&H Plus*
Polly Bryan
Meet dressage newcomers and newly-crowned Petplan Equine novice bronze champions, Victoria Homden and Olly, who is far from your typical dressage horse
Just a mere 48 hours after sitting in a dressage saddle for the very first time, Victoria Homden was crowned the winner of the Petplan Equine novice bronze at the NAF Five Star Winter Dressage Championships.
Victoria was riding the six-year-old 14hh stallion Olly, a home-bred Welsh/traditional cob, and this win is their eighth in a row.
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