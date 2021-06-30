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Winter Dressage Championships: Charlotte Dujardin and a gypsy cob among day three winners *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Find out how Charlotte Dujardin got on, which rider is the latest from Scotland to claim a title and why a part-bred traditional cob's novice bronze victory was so impressive

    An eye-catching part-bred traditional cob was crowned the winner of the Petplan Equine novice bronze at the NAF Five Star Winter Dressage Championships.

    Victoria Homden’s winning ride, the six-year-old 14hh stallion Olly, may not be of typical dressage breeding, being Welsh/traditional cob, but this novice bronze win caps a hugely impressive run of success for the pair.

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