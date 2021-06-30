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Tales from Hartpury: meet the Welsh section D winner with eyes on grand prix glory *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • It was three years ago that H&H caught up with paramedic Nicky Heale at the NAF Five Star Winter Dressage Championships about her eye-catching Welsh section D Retanach Request.

    “He piaffes very well and I hope to take him to grand prix,” Nicky said at the time.

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