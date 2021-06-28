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Tales from Hartpury: ‘Nobody else can ride him, he’s decked everyone at home’ – meet the quirky equine star with oodles of talent

Lucy Elder Lucy Elder

    • It is testament to the special bond Claire Deuten has with the seven-year-old Lord Flashheart that the partnership are making waves across all three Olympic disciplines.

    It is even more impressive given the quirky nature of the talented rising star, but the pair have a special relationship of trust and mutual respect.

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