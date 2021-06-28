{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Tales from Hartpury: ‘It made me dream‘ – meet the rider inspired by the magic of Olympia *H&H VIP*

Lucy Elder Lucy Elder

    • It was watching Carl Hester and Charlotte Dujardin at Olympia that inspired Jenny Lo-Vel to take the plunge and follow her dream.

    Jenny and the five-year-old Lanuvio, by Ghandi, took the runner-up spot in the hotly contested KBIS prelim gold at the NAF Five Star Winter Dressage Championships.

    You might also be interested in…