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Scottish-bred mare gives rider first national title at Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Find out who claimed the first titles of the rescheduled NAF Five Star Winter Dressage Championships 2021

    “I’ve won lots of Scottish titles, but never a national championship,” said Jennifer Johnston Harman after winning the Baileys Horse Feeds novice freestyle gold class at the NAF Five Star Winter Dressage Championships at Hartpury College.

    The Aberdeenshire rider bought Dance With Me Fürst MFS from the Moray Firth Stud as a foal, and has produced the now-six-year-old – who is by Follow Me – herself. The pair scored 75.46% to edge past Jez Dancer and Anni McDonald-Hall’s Tiny Dancer (75.19%).

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