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Tales from Hartpury: Nathalie Kayal – teamwork, rider mindset and the joy in seeing others succeed *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • As successful weeks go, Nathalie Kayal’s trip to Hartpury for the NAF Five Star Winter Dressage Championships has to be up there.

    But for all the ribbons and prizes she will take home for her own performances, it is the success of her groom and main rider, Charlotte Tuckwell, that she says means the most.

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