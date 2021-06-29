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Charlotte Dujardin, a former driving horse and a partnership on the ascent: trio of champions crowned at Hartpury *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Find out more about the multiple championship-winning retrained driving horse, the exciting six-year-old that finished second to Charlotte Dujardin and the horse that has taken his rider from her first ever British Dressage show to winning an inter I title...

    Gill Peckham and her former driving horse, Hero (Huroos), claimed their second national title when taking the Petplan Equine elementary bronze area festival championship at the NAF Five Star Winter Championships at Hartpury (29 June) with a mark of 69.22%.

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