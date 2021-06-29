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Tales from Hartpury: rider who switched codes during lockdown scoops three championship tickets *H&H Plus*
Lucy Elder
A town planner who decided to give pure dressage a go during lockdown is reaping the rewards of her switch after scooping three tickets to the NAF Five Star Winter Dressage Championships in her first full season.
Lucy Lloyd and the “sweet and sassy” 10-year-old mare Glensensaw Sweet Girl made the switch from eventing to dressage when the pandemic hit – and have never looked back.
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Charlotte Dujardin and Imhotep will be in action on Thursday
Credit: KEVIN SPARROW
Claire Deuten and Lord Flashheart.
Credit: Kevin Sparrow
Jenny Lo-Vel and Lanuvio
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