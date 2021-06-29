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Eleven tests, five horses, three days: find out how one of the busiest riders at Hartpury gets into the zone *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • The saying goes that if you want something done, ask a busy person. Jezz Palmer is a busy man at the NAF Five Star Winter Dressage Championships.

    “I’ve got 11 tests in three days, five horses. The oldest is six and the youngest five, some exciting ones – lovely stallions and lovely mares,” he says. He adds the busy part has really been the build-up to Hartpury , in ensuring all horses have all “been out, done enough and seen enough” before coming to the championships.

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