{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Winter Dressage Championships: was this the hottest class so far? *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • There is no doubt that every class at the NAF Five Star Winter Dressage Championships is competitive. But the Prestige Italia novice gold championship (29 June) took the meaning of fierce to a new level, with the top 14 combinations all posting +70% scores.

    Read more reports from Hartpury…