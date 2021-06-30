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Winter Dressage Championships inter I: an emotional win and a mid-test downward dog *H&H Plus*
Polly Bryan
Find out why the inter I victor was so emotional about securing the title, and how a mid-test yoga move might have cost the runner-up victory
Nathalie Kayal’s DHI Cleverboy officially discarded his bridesmaid status when winning the prestigious Superflex inter I title at the NAF Five Star Winter Championships.
“He has very established at this level and has been second and third a lot – last year he was second in this class to Dannie Morgan,” said Nathalie, who was second in the Magic prix st georges (PSG) earlier this week and third in the PSG freestyle. “So I thought before the inter I, ‘Come on, this year has to be his year.’”
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