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Winter Dressage Championships: a ‘princess‘, freestyle magic and a ‘dream come true’ *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Two riders score their first national titles, while the legacy of an outstanding British broodmare lives on as her offspring claim yet more national titles at Hartpury...

    Alice Oppenheimer followed up yesterday’s NAF Five Star Winter Championships win on Headmore Dionysius with victory today on his half-sister, Headmore Bella Ruby, in the Magic PSG freestyle gold winter championship class.

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