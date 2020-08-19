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Rising star claims biggest win of his career with top title at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Find out who claimed the coveted inter I title at the Winter Dressage Championships 2020, and which horse overcame a phobia of water to finish second

Dannie Morgan put a blip from the previous day behind him to win the Superflex inter I title at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020 with Knoxx’s Figaro.

Dannie and Lisa Morgan’s 10-year-old Jazz x Krack C son pulled off a smooth, accomplished round to earn 72.5%. They claimed the title with a 2% margin from Nathalie Kayal and DHI Cleverboy.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

 

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