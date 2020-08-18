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Horse named Corona claims apt title at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

A horse with a very topical name claims the medium gold freestyle at the Winter Dressage Championships 2020 at Hartpury.

Claire Knowles rode the appropriately-named Corona S to medium gold freestyle victory at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020.

Claire and the 13-year-old grey mare posted 73.83%, but the Essex-based rider said she was most pleased with the Tuschinski daughter’s attitude in the test.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

 

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