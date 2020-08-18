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Laid-back gelding rises to the occasion at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Polly Bryan
18 August, 2020 16:45
Find out which young rider clinched a very close medium silver title at the NAF Five Star Winter Dressage Championships – in the same week as getting her A level results
“I could have cried after that test,” said Florence Human, winner of a very close Theraplate UK medium silver class at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020.
The 18-year-old from Somerset partnered the nine-year-old Fürstenball x Don Bredo I son Fulgencio to post 68.78% to claim her first national title, having been elementary freestyle reserve champion at the winter championships in 2019.
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