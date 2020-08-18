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Laid-back gelding rises to the occasion at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Find out which young rider clinched a very close medium silver title at the NAF Five Star Winter Dressage Championships – in the same week as getting her A level results

“I could have cried after that test,” said Florence Human, winner of a very close Theraplate UK medium silver class at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020.

The 18-year-old from Somerset partnered the nine-year-old Fürstenball x Don Bredo I son Fulgencio to post 68.78% to claim her first national title, having been elementary freestyle reserve champion at the winter championships in 2019.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

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