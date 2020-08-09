{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

H&H interview: Rising dressage star Katie Bailey *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The upcoming grand prix rider tells Polly Bryan about riding Valegro while working for Carl Hester, and how she’s developed her own dressage career

When Katie Bailey went on holiday to the south of France in 2009, she never expected to receive a message that would transform her dressage career.

“My mum texted me to say she’d just seen an advert in Horse & Hound for a job at Carl Hester’s yard, and had applied on my behalf,” says Katie, now 32 and one of Britain’s most exciting up-and-coming dressage riders.

“At the time I was doing a six-month scholarship at Talland, and I had a very intense lesson without stirrups the night before the interview, to help prepare,” remembers Katie. “Carl put me on Super Nova II [Neville, who went on to be Spencer Wilton’s Olympic horse]. I trotted around his beautiful arena on Neville, sat up tall and tried to smile, and just did the best I could.”