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Lockdown progress helps cheeky gelding to glory at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Emily Bevan
17 August, 2020 16:01
From steering issues to national champion – find out who claimed the hotly contested advanced medium gold class at the Winter Dressage Championships 2020
Kate Cowell and Rayban were on imperious form in the Charles Owen advanced medium gold at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020 at Hartpury, scoring 74.73% to top the leaderboard in the 18-strong class.
“He was really focused today which made my job easy. His changes felt very expressive and we had a good solid connection. I’m absolutely thrilled with him,” said Kate.
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