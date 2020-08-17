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‘I cried when I realised we’d won’: emotional riders share victory at NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Emily Bevan
17 August, 2020 15:15
There was an unusual result in the elementary silver at the long-awaited NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020, which got underway at Hartpury today
Two riders emerged as joint winners of the Equi-Trek elementary silver at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020 at Hartpury College. Maeve Morris on Headmore Footloose and Chelsea Tolhurst riding Hermitage De Jeu both posted scores of 71.61%.
For Maeve and Headmore Footloose this win marked a fourth national title – the pair triumphed in the prelim at the national championships in 2018, and the novice gold and novice freestyle classes at the winter championships in 2019.
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