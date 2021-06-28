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New names join illustrious list of national title holders at NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Catherine Austen
28 June, 2021 22:11
Two riders take their first national titles, plus a ‘bridesmaid’ steps up to the top spot. Find out what the newly crowned Winter Championship PSG gold, prelim gold and Area Festival medium silver winners had to say about their tests...
This was the first time that a prelim gold winter championship class has been staged, and it was sponsored by KBIS. It was a first national title for Jessica Williams, who scored 71.95 with Sir Leonardo on the opening day of the
NAF Five Star Winter Dressage Championships (28 June – 2 July). The scores at the top of the competitive class were tight – second-placed Jenny Lovel (Lanuvio) managed 71.61%, with Julia Walker third with Strategy only a fraction behind on 71.15%.
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Credit: Lucy Merrell
Jenny Lo-Vel and Lanuvio
Credit: Kevin Sparrow
In her new blog, young dressage talent Joanna Thurman-Baker introduces herself and her horses
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