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Winter Dressage Championships: ‘She really deserves this – she works so hard, and people don’t see it’ *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • A young rider posts a surprise one-two with chunky scores at her very first championship, while a four-star eventer tops an advanced medium podium with her Irish coloured cob

    There were emotional scenes after Georgina Nicholls claimed an emphatic one-two in the Baileys Horse Feeds novice freestyle silver at the NAF Five Star Winter Dressage Championships.

    Nationals first-timer Georgina led the class for a long time with a score of 75.19% on Briarwood Notorious, before beating herself with last-to-go Headmore Figaro on 76.02%.

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