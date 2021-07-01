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Winter Dressage Championships: Charlotte Dujardin completes a hat-trick *H&H Plus*
Polly Bryan
1 July, 2021 17:18
Charlotte Dujardin added a third national title to her week’s tally at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships. She scored 76.09% to head a strong leaderboard in the Charles Owen advanced medium gold final, aboard Imhotep.
The eight-year-old
Everdale x Vivaldi gelding has only done a handful of shows under Charlotte to date, having previously been competed successfully by Sadie Smith, including finishing fourth at elementary at the 2019 nationals. Owned by Coral Ingham, “Pete” is proving to be an exciting horse for the future, and Charlotte was thrilled with his performance here, as she explained.
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