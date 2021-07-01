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‘I cried at the end’: the inter I freestyle champion on her winning test at the Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Find out how the Winter Dressage Championships inter I freestyle champion designed her routine and what she changed after the day before

    Alice Oppenheimer landed the sought-after Superflex inter I freestyle at the NAF Five Star Winter Dressage Championships, riding Headmore Bella Ruby. 

    The pair produced a brilliant, faultless routine to an emotive Les Misérables soundtrack to score 71.47% and add the inter I freestyle title to their Magic prix st georges music title from earlier in the week.

    This was the fourth day in a row that the nine-year-old Belissimo M x Rubinstein mare, who was home-bred at the Oppenheimers’ Headmore Stud has performed at Hartpury, and Alice adjusted her warm-up accordingly. 

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