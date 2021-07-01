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13-year-old beats the adults as her dad is selected for Tokyo, plus farrier pulls off juggling act to win at Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Gemma Redrup
Thirteen-year-old Ruby Hughes defied her young age to beat adult company in the Spillers medium freestyle silver championship at the NAF Five Star Winter Dressage Championships today (1 July).
Riding Nancy Scott’s 15-year-old Classic Bee Gee (pictured), Ruby impressed the judges to win on a score of 71.55%.
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Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features
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Credit: Jon Stroud Media
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