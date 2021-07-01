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Scottish young riders impress and make mammoth journeys worthwhile at Winter Dressage Championships *H&H Plus*
Gemma Redrup
1 July, 2021 19:34
A brace of young Scottish riders got their names onto the roll of honour at the
NAF Five Star Winter Dressage Championships today (1 July).
The first came in the form of Kendal Blow, when she took the top prize in the Petplan Equine elementary under-21 area festival. Twenty-year-old Kendal made the lengthy journey from Glasgow worthwhile, scoring 70.34% aboard DPUK Dark Moon (pictured).
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Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features
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