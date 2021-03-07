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Moleview Prince Consort: the dressage and showing ‘freak of nature’ *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

The unflappable Welsh performer with an A-star record in both the show ring and dressage arena

Stable name: Chip
11-year-old 13.2hh Welsh section B stallion
Rider: Sam Roberts
Owner: Helen Skirton
Breeder: Richard Jones
Best results: 2014, 1st and champion Olympia qualifier Royal Windsor, 1st RIHS Welsh section A/B final; 2nd HOYS Welsh section B final; BSPS Olympia M&M supreme ridden champion. 2015, 1st RIHS Welsh section A/B final; British Isles supreme NPS summer champs. 2017, 1st Welsh section B Great Yorkshire. 2018, winner BD native pony finals novice and elementary. 2019, 1st Wellington Area Festival elementary. 2020, 1st and champion open ridden NPS Autumn Festival.

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