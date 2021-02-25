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Katie Jerram-Hunnable: loving your mare isn’t reason to breed from her *H&H Plus*
Katie Jerram-Hunnable
Those of us who produce and ride show horses owe a huge debt to breeders. If it wasn’t for the time, effort and money they put into rearing potential stars, we would be lost.
So has Covid-19 put a dampener on the stud industry, as it has with just about everything else?
Hopefully not, if recent conversations I’ve had are typical.
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Credit: Hamish Mitchell
Here is an essential checklist to go through the night before, so you’ve got all the gear — and hopefully
Justine Armstrong Small and Zin Zan
'He was renowned for being either angelic or very, very sharp...'
“Putting on the show we all wish for, set against the risks of it being allowed to happen in the
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