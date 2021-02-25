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Katie Jerram-Hunnable: loving your mare isn’t reason to breed from her *H&H Plus*

Opinion
Katie Jerram-Hunnable Katie Jerram-Hunnable

Those of us who produce and ride show horses owe a huge debt to breeders. If it wasn’t for the time, effort and money they put into rearing potential stars, we would be lost.

So has Covid-19 put a dampener on the stud industry, as it has with just about everything else?

Hopefully not, if recent conversations I’ve had are typical.

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