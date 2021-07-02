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‘I didn’t expect to win’: youngster shines at Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Yet another teenager has impressed at this week’s NAF Five Star Winter Dressage Championships, with 13-year-old Demi Howard-Cartwright landing a win in the Petplan Equine medium under-21 area festival championship today (2 July).

    Demi was riding Sarah Steggall’s 13-year-old WFS Top Red, a stallion who stands at just 14hh, and together they scored 68.77%.

    Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features.

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