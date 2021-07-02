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‘We had a nightmare’: horsebox issue won’t stop rider and her home-bred at Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Katie Roberts managed to overcome a very stressful journey to the NAF Five Star Winter Dressage Championships to finish a very creditable second in the PDS Saddles elementary freestyle silver championship this morning (2 July).

    Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features

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